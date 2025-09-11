Косиняк-Камыш: Польша получила 38 американских танков Abrams

«Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения», — написал в социальной сети Х глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.