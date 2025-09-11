Ричмонд
Косиняк-Камыш: Польша получила 38 американских танков Abrams

Польша продолжает модернизировать свой парк танков.

Источник: Комсомольская правда

Польша получила очередную партию американских танков M1A2 Abrams. Речь идёт о модернизированных боевых машинах, соглашение на поставку которых Варшава подписала с Вашингтоном в 2022 году.

«Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения», — написал в социальной сети Х глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Всего Польша должна получить 250 Abrams до 2026 года. Напомним, первую партию в 28 новейших американских танков Польша получила в январе.

Тем временем эксперты указывают на то, что Польша закупила сотни танков «Абрамс», но ремонтировать их негде.

Также сообщалось, что Польша закупает у Южной Кореи танки «Черная пантера» ради усиления поставок вооружений Украине.