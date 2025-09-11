Ричмонд
Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны

В Киеве из-за этой инициативы будут находиться представители польской дипломатии и оборонных ведомств.

Источник: Аргументы и факты

Польские военные собираются отправиться на Украину для обучения методам сбивания беспилотников, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. Он подтвердил заинтересованность в обмене опытом и отметил, что уже ведутся технические обсуждения по этому вопросу.

Туск отметил, что в Киеве из-за этой инициативы будут находиться представители польской дипломатии и оборонных ведомств. В частности, на территорию Украины уже выехал министр иностранных дел Радослав Сикорский, а во вторник туда прибудет министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Премьер подчеркнул, что сейчас между специалистами, в том числе военными, активно ведутся консультации о переносе украинских методов противодействия дронам в польскую практику. В ходе этих обсуждений профессионалы работают над тем, как лучше использовать и адаптировать украинский опыт для польских сил.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Киев не выразил Варшаве признательности за оказанную помощь. Он отметил, что Польша с самого начала конфликта оказывает Украине и украинцам значительную поддержку.

