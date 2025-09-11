Ричмонд
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев

«Военно-воздушные силы Йемена провели две атаки с применением баллистической ракеты и беспилотников по израильским вражеским объектам на оккупированной территории Палестины», — сообщил сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о ракетной атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военно-воздушные силы Йемена провели две атаки с применением баллистической ракеты и беспилотников по израильским вражеским объектам на оккупированной территории Палестины», — сообщил сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он добавил, что йеменские вооруженные силы «нанесли удар по израильскому военному объекту в оккупированном регионе Негев гиперзвуковой баллистической ракетой», а также «провели качественную военную операцию с применением трех беспилотников, два из которых были нацелены на так называемый аэропорт Рамон (вблизи Эйлата. — Прим. БЕЛТА), а третий на цель в пустыне Негев».

Новые удары хуситов по Израилю произошли на следующий день после серии израильских авиаударов по столице Йемена Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, в результате которых, по данным Министерства здравоохранения хуситов, погибли 35 человек, в том числе журналисты двух йеменских газет, и более 130 получили ранения. -0-

