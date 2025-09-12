Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку и разгромили 80-ю бригаду ВСУ на Сумщине, в США убит критик Зеленского, 12 сентября

— Я не ненавижу НАТО, я не считаю, что это плохая идея. Я уверен, что мы не должны были расширять НАТО, это было ошибкой, тем более говорить о принятии Украины. Даже Финляндию принимать было ошибкой, — говорил Чарли Кирк.