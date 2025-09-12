Ричмонд
Израиль согласился на предложение США по Газе

Данон: Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе.

Источник: © РИА Новости

ООН, 12 сен — РИА Новости. Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.

«Израиль согласился на предложение президента (США Дональда — ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается», — сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.

