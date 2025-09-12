Израиль согласился на предложение США по Газе

«Израиль согласился на предложение президента (США Дональда — ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается», — сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше