На западе Украины ракета истребителя ВСУ упала на жилой дом

В Волынской области ракета украинского истребителя упала на жилой дом.

В Волынской области ракета украинского истребителя упала на жилой дом. Об этом сообщил местный телеканал «Аверс».

Инцидент произошел в селе Копылье. При каких обстоятельствах ракета упала на дом, телекомпания не уточняет.

В настоящий момент известно, что в момент происшествия в жилом доме никого не было.

По факту произошедшего Госбюро расследований Украины начало уголовное производство.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники ТЦК похитили священника.

