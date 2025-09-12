На западе Украины ракета истребителя ВСУ упала на жилой дом

В Волынской области ракета украинского истребителя упала на жилой дом. Об этом сообщил местный телеканал «Аверс».
Инцидент произошел в селе Копылье. При каких обстоятельствах ракета упала на дом, телекомпания не уточняет.
В настоящий момент известно, что в момент происшествия в жилом доме никого не было.
По факту произошедшего Госбюро расследований Украины начало уголовное производство.
