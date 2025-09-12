Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

«Это могло быть ошибкой», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. Трамп не пояснил, о чей именно ошибке идет речь. «Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится», — добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине.