Франция задействует три истребителя Rafale на востоке Европы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция направит три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши, заявил президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО», — написал он.
По словам Макрона, он принял это решение после недавней ситуации с беспилотниками.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.
Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству.