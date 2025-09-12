В России стартовал Единый день голосования

Путин в феврале 2025 года принял отставку губернатора Новгородской области, назначив его замминистра транспорта России. В марте посты покинули главы Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу в качестве главы региона губернатор Ненецкого автономного округа (НАО). Теперь депутатам окружного совета предстоит выбрать одного из трех кандидатов на пост главы НАО, предложенных президентом. Вместе с тем даже в случае сохранения должностей за прежними главами Коми, НАО, а также Еврейской автономной и Ростовской областей выборы там прошли бы в этом году по плану.