Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аль-Асбахи: Количество жертв израильских авиаударов по Йемену выросло до 46

По меньшей мере 46 человек стали жертвами авиаударов, нанесённых в среду по Сане, столице Йемена, и провинции Эль-Джауф. Это следует из заявления Министерства здравоохранения правительства, сформированного движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Источник: Life.ru

Официальный представитель ведомства Аниса аль-Асбахи отметил, что 165 человек получили ранения различной степени тяжести. Подчёркивается, что среди пострадавших много женщин и детей.

«Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребёнок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин», — заявил глава подконтрольного хуситам Минздрава Йемена. По его словам, число жертв может увеличиться.

Напомним, Израиль нанёс авиаудары по Сане в среду, 10 сентября. Как утверждают в ЦАХАЛ, целью атаки стали военные объекты движения «Ансар Аллах». Позднее Министерство здравоохранения хуситов сообщило о девяти погибших и 118 пострадавших.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше