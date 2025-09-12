Rheinmetall получил землю в Украине для строительства завода боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил участок земли в Украине для строительства завода по производству боеприпасов, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, участок находится в безопасном регионе страны, где планируется возведение нового предприятия для нужд украинских сил обороны.
Rheinmetall является крупнейшим военным подрядчиком Германии и одним из ключевых зарубежных партнеров Украины в оборонной сфере. Руководитель компании Армин Паппергер встретился с украинскими представителями 11 сентября в Лондоне, где обсудили сотрудничество по производству боеприпасов, бронетехники и систем противовоздушной обороны.
Кроме того, стороны договорились о развитии возможностей по ремонту и производству бронетехники. Шмыгаль отметил, что Rheinmetall разработал новые образцы вооружения, которые помогут усилить обороноспособность Украины.
Ранее в сентябре Паппергер сообщил о планах поставить Украине в 2025 году мобильные артиллерийские комплексы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Сейчас компания уже управляет в Украине ремонтным центром боевых машин и танков и имеет заказы на строительство дополнительных предприятий.
Российская сторона заявила, что заводы Rheinmetall на территории Украины являются законной целью для военных и осуждает поставки западного оружия.