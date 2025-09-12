Дипломаты РФ приглашены в МИД Бельгии в связи с инцидентом в Польше

Ранее в Польше сообщили об обнаружении обломков ещё одного беспилотника. 17-й дрон найден в населённом пункте Примярки, волость Ксенжополь. Напомним, что утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск сообщал о 19 нарушениях. В связи с инцидентом Польша инициировала консультации членов НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора.