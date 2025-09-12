Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто обсудил украинское урегулирование, сообщает ТАСС со ссылкой на госдепартамент.
«Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение российско-украинского конфликта посредством долгосрочного урегулирования путем переговоров», — говорится в заявлении госдепартамента.
Ранее в четверг Сийярто заявил, что Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию в Украине и намерен добиться установления мира в Европе. -0-