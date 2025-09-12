Трамп сделал неожиданное заявление по инциденту с БПЛА в Польше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что недавний инцидент с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши мог произойти случайно. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома высказал предположение о возможной ошибке как о причине произошедшего.
«Это могло быть ошибкой», — сказал Трамп.
Трамп также выразил свое неудовлетворение сложившейся ситуацией, подчеркнув, что надеется на ее скорейшее разрешение.
Ранее сообщалось, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны.
