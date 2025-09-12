Ричмонд
Президент Хачатурян заявил, что Армения перестала быть России младшим братом

Хачатурян заявил о партнерских отношениях между Арменией и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Армянский лидер Ваагн Хачатурян сделал ряд заявлений по отношениям страны с Россией. По его мнению, Москва больше не считает республику «младшим братом». Так президент Армении заявил в беседе с RTVI.

Ваагн Хачатурян отметил, что контакты сторон по-прежнему продолжаются. Он назвал нынешние отношения РФ и Армении «партнерскими».

«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — рассказал глава государства.

Тем временем премьер Армении Никол Пашинян вскоре прибудет в Москву. Он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в армянском парламенте.

