Семье миллиард, а Полине Копыловой только «кореец»? Как поделят наследство экс-министра Старовойта

Непонятно, в каких таких апартаментах на Патриарших прудах жила мать Полины. Судя по базам, ни она, ни дочь не владели подобной недвижимостью в 2024 году. Впрочем, они могли приобрести её позднее. Учитывая, что апартаменты сейчас арестованы, их связь с экс-губернатором очевидна для силовиков. При этом вряд ли он стал бы записывать элитный актив на Полину или себя, слишком рискованно. Самый вероятный вариант — оформили на гражданскую тёщу.