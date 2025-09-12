Одной из главных стран ЕС необходимо еще 100 тысяч военных для выполнения целей НАТО

Бундесвер Германии (вооруженные силы страны) нуждается в дополнительных 100 тыс. военных для выполнения новых целей НАТО по повышению обороноспособности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные конфиденциального документа.
«Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО», — написал генерал-лейтенант Бундесвера и инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру.
Он отметил, что достижение этих целей невозможности при нынешней утвержденной численности личного состава в 183 тыс.
При этом в Минобороны Германии отказались официально комментировать данный документ, сославшись на его конфиденциальность.
