Одной из главных стран ЕС необходимо еще 100 тысяч военных для выполнения целей НАТО

Бундесвер Германии (вооруженные силы страны) нуждается в дополнительных 100 тыс.

Бундесвер Германии (вооруженные силы страны) нуждается в дополнительных 100 тыс. военных для выполнения новых целей НАТО по повышению обороноспособности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные конфиденциального документа.

«Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО», — написал генерал-лейтенант Бундесвера и инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру.

Он отметил, что достижение этих целей невозможности при нынешней утвержденной численности личного состава в 183 тыс.

При этом в Минобороны Германии отказались официально комментировать данный документ, сославшись на его конфиденциальность.

Читайте также: Польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

