Одной из главных стран ЕС необходимо еще 100 тысяч военных для выполнения целей НАТО

«Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО», — написал генерал-лейтенант Бундесвера и инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру.