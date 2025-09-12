Во Франции призвали к импичменту Макрона после заявления об истребителях Rafale

«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!» — написал политик в социальной сети X.
Заявление Филиппо последовало после того, как Макрон объявил о решении направить истребители Rafale для патрулирования восточноевропейского воздушного пространства, включая Польшу. По словам президента Франции, это делается для усиления обороны воздушного пространства совместно с НАТО.
Ранее, после инцидента с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушили воздушное пространство Польши, Германия также заявила об усилении своего военного присутствия в стране. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в случившемся Россию, однако российское Минобороны представило доказательства непричастности к инциденту.