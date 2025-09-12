Ричмонд
Трамп сделал заявление по инциденту с БПЛА в Польше

Трамп назвал ошибкой инцидент с беспилотниками в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Польше. Он предположил, что инцидент с проникнувшими в воздушное пространство страны беспилотниками вызван ошибкой. Об этом президент США сообщил, отвечая на вопросы американских журналистов.

Хозяин Белого дома уточнил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта. Он подчеркнул, что недоволен текущей обстановкой.

«Это могло быть ошибкой. Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации», — подытожил Дональд Трамп.

Российского посла Владимира Тарабрина вызвали в нидерландское Министерство иностранных дел из-за произошедшего в Польше инцидента. Он назвал вызов неподобающим демаршем, так как никаких доказательств участия в этом Москвы не было приведено.

