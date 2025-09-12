В Польше выявлен 17-й беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны

В ночь на 10 сентября польские власти обнаружили очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что всего в 17 различных местах по территории республики были выявлены подобные объекты. Новый дрон был зафиксирован в населенном пункте Примярки, в волости Ксенжополь района Билгорай на юго-востоке страны.
Ранее сообщалось о 16 других беспилотниках, обнаруженных на востоке, юго-востоке, в центре и на севере Польши.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что недавний инцидент с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши мог произойти случайно.