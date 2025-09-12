Поисками убийцы Кирка будет руководить лично глава ФБР Кэш Пател

Согласно данным газеты, Пател будет руководить поисками убийцы Кирка. Также в Юту отправился заместитель главы ФБР Дэн Бонджино.
Напомним, соратник американского президента Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в университете долины Юты. Стрелку удалось скрыться с места преступления. Позднее сотрудники ФБР обнаружили оружие, из которого застрелили политика.
