Беспрозванных провёл откровенный диалог с жителям Светлого

Особое внимание было уделено сфере здравоохранения. Беспрозванных отметил позитивные изменения — в округ активно приезжают работать врачи из других регионов, что помогает справиться с нехваткой медицинских специалистов. По словам губернатора, в районной больнице проведут масштабный ремонт и благоустроят прилегающую территорию. При этом новое оборудование уже начало поступать в больницу: в этом году приобретены новые транспортные средства, установлен современный рентген-аппарат и наркозно-дыхательный комплекс.
Перспективным направлением развития округа может стать участие в государственной программе по развитию сельских территорий. Это откроет доступ к федеральным средствам для реализации проектов развития.
Людей волновали самые разные вопросы: от состояния дорог в посёлках до развития спортивной инфраструктуры и экологической обстановки. Каждый озвученный вопрос был взят на личный контроль губернатора.
«Состоялась очень продуктивная и откровенная встреча с жителями Светловского городского округа. Для нас крайне важно слышать мнение людей, их оценку нашей работы и понимать, на что нужно направить усилия в первую очередь. Мы продолжим комплексную работу по развитию муниципалитета, делая акцент на качестве жизни людей», — подвёл итог встречи Беспрозванных.