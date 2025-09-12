Беспрозванных провёл откровенный диалог с жителям Светлого

Особое внимание было уделено сфере здравоохранения. Беспрозванных отметил позитивные изменения — в округ активно приезжают работать врачи из других регионов, что помогает справиться с нехваткой медицинских специалистов. По словам губернатора, в районной больнице проведут масштабный ремонт и благоустроят прилегающую территорию. При этом новое оборудование уже начало поступать в больницу: в этом году приобретены новые транспортные средства, установлен современный рентген-аппарат и наркозно-дыхательный комплекс.