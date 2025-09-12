Ричмонд
Единый день голосования в России стартовал с Камчатки

На Камчатке открылись избирательные участки для голосования на выборах губернатора.

На Камчатке открылись избирательные участки для голосования на выборах губернатора. По информации из Telegram-канала избиркома региона, начало работы участков зафиксировано в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в Камчатском крае функционируют 178 избирательных пунктов, из которых 39 оснащены комплексами для обработки бюллетеней.

Процесс голосования находится под контролем общественных наблюдателей и представителей зарегистрированных кандидатов, отметили в избиркоме. Выборы продлятся с 12 по 14 сентября 2025 года.

В единый день голосования по всей России пройдут около 5000 избирательных кампаний в 81 регионе, включая не менее 20 прямых выборов губернаторов.

Ранее в России предсказали пик хакерских атак на систему голосования в сентября.

