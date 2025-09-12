Единый день голосования в России стартовал с Камчатки

На Камчатке открылись избирательные участки для голосования на выборах губернатора. По информации из Telegram-канала избиркома региона, начало работы участков зафиксировано в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в Камчатском крае функционируют 178 избирательных пунктов, из которых 39 оснащены комплексами для обработки бюллетеней.