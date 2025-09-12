Туск: Польша начнет сотрудничество с Украиной по созданию противодроновых систем

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша немедленно приступит к сотрудничеству с Украиной по созданию противодроновых систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра республики Дональда Туска после заседания Совета национальной безопасности.
«Мы будем также тесно взаимодействовать с Украиной в контексте противодроновых систем. Я с удовлетворением принял предложение Владимира Зеленского, с которым я вчера разговаривал по телефону», — рассказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
«Я уже разговаривал о технических деталях. Сегодня в Киев направился министр иностранных дел Радослав Сикорский, во вторник туда отправится вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а прямо сейчас те, кто знают этот предмет лучше всех, специалисты, в том числе военные, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше», — добавил он. -0-