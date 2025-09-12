Варшава получила очередную партию танков Abrams

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«В Польшу прибыла очередная партия вооружения для бронетанковых войск. Мы получили один из крупнейших морских транспортов, состоящий из 38 танков М1А2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Новая техника скоро поступит в наши подразделения», — написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.
Недавно Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в Войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.