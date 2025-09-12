Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Варшава получила очередную партию танков Abrams

Косиняк-Камыш: Польша получила очередную партию танков Abrams из 38 машин.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«В Польшу прибыла очередная партия вооружения для бронетанковых войск. Мы получили один из крупнейших морских транспортов, состоящий из 38 танков М1А2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Новая техника скоро поступит в наши подразделения», — написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Недавно Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в Войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше