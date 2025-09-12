Филиппо призвал к импичменту Макрона после слов об истребителях для Польши

Французских политик Флориан Филиппо потребовал немедленно объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону. Поводом послужило заявление Макрона о необходимости направления для «защиты воздушного пространства Польши» трёх истребителей. Филиппо усмотрел в этом заявлении стремление Макрона к эскалации.
«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!», — написал политик в социальной сети Х.
Флориан Филиппо является лидером французской партии «Патриоты».
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал властям Польши направить ей три истребителя Rafale для патрулирования неба над Варшавой и другими восточными государствами Европы. Такое заявление Макрон сделал после инцидента с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши в ночь на 10 сентября.
