Филиппо призвал к импичменту Макрона после слов об истребителях для Польши

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал властям Польши направить ей три истребителя Rafale для патрулирования неба над Варшавой и другими восточными государствами Европы. Такое заявление Макрон сделал после инцидента с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши в ночь на 10 сентября.