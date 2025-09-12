Фидан: нужно продолжить переговоры по Украине

«Переговоры о мире и о прекращении огня должны возобновиться с той точки, где они были прерваны. Турция и Италия едины во мнении о необходимости немедленного прекращения этой войны. Я обсуждал это с моим уважаемым коллегой. Это не только угрожает региональной безопасности, но и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. С самого начала мы неоднократно и настойчиво подчеркивали опасность разрастания войны и необходимость ее немедленного прекращения», — сказал Фидан. -0-