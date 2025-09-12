Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода по выпуску боеприпасов

«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны Украины», — написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой концерна Армином Паппергером на полях выставки вооружений DSEI 2025 в Лондоне.