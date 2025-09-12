Ричмонд
Президент Польши хочет увеличить военные расходы страны до 5% ВВП

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий хочет увеличить военные расходы страны до 5% ВВП, сообщает Польское агентство печати (PAP).

«Я глубоко убежден, что прежде всего необходимо увеличить инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону — как в закупку новых систем, так и в разработку отечественных технологий», — сказал Навроцкий, выступая на заседании Совета национальной безопасности Польши. Он добавил, что это предполагает увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Ранее сообщалось, что на 2026 год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 млрд злотых (около $55 млрд), что составляет порядка 4,8% ВВП.