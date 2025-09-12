Трамп заявил, что после убийства Кирка боится за будущее страны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, выразив опасения за состояние страны. Он отметил, что его тревожит текущая ситуация и пообещал разобраться с так называемыми «чокнутыми леваками», которых он назвал радикальной группой.
На фоне событий Трамп заявил, что обладает информацией о возможных мотивах убийства Кирка и намерен поделиться этими данными в ближайшее время. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы добиваются значительных успехов в расследовании и делают большой прогресс в поиске виновных.
Говоря о ходе дела, Трамп отметил, что расследование движется вперёд, и выразил надежду на скорое раскрытие. По его словам, правоохранительные органы работают усиленно, и результат их усилий поможет понять причины трагедии и найти ответственных за убийство его соратника.
Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.