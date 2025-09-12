Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

Накануне, 10 сентября, в воздушное пространство Польши залетели беспилотники, часть из которых была сбита Белоруссией. Туск заявил, что БПЛА были российскими, и проинформировал об этом генсека НАТО. В свою очередь, российская сторона сообщила, что дроны в Польшу прилетели с Украины. В Минобороны позднее сообщили, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».