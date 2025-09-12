Ричмонд
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025», которые Варшава назвала агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов и усиливает кризис между государствами.

Источник: AP 2024

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за проведения российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства. Туск уточнял, что учения «начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины», поэтому границу закрыли в целях безопасности. Также заблокировали железнодорожные переходы.

Совместные учения России и Белоруссии начнутся 12 сентября и будут длиться до 16 сентября 2025 года. На них военные отработают маневры, которые нужны для защиты Союзного государства — в него входят обе страны. В учениях будет задействовано более 13 тыс. человек.

За учениями появится возможность следить. Ее получат аккредитованные при ведомстве иностранные военные атташе, в числе которых будут представители девяти стран — членов НАТО. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин подчеркивал, что учения не будут нацелены на кого-либо.

22 августа Киев предостерег Минск не подходить к границе во время учений с Россией. Украина рекомендовала сохранять благоразумие и «не провоцировать силы обороны». Ранее Белоруссия отвела войска от западных границ в рамках подготовки к учениям. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что таким образом Минск стремится исключить обвинения в попытках перекрыть Сувалкский коридор.

Дипломатический кризис между Польшей и Белоруссией усилился после задержания в Минске гражданина Польши по подозрению в шпионаже. По данным правоохранительных органов, 26-летний Гжегош Гавел собирал разведданные о предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2025». Учения «Запад» проводятся раз в два года.

Туск предупредил об «ответных мерах» в случае продолжения «провокаций» со стороны Белоруссии. Конфликт развивается на фоне масштабной милитаризации польской границы: в мае 2024 года Варшава запустила программу «Восточный щит» с бюджетом $2,6 млрд. В ее рамках вдоль 400-километровой границы построят новые укрепления и заборы, изменят формы рельефа и высадят специальные лесные насаждения.

Накануне, 10 сентября, в воздушное пространство Польши залетели беспилотники, часть из которых была сбита Белоруссией. Туск заявил, что БПЛА были российскими, и проинформировал об этом генсека НАТО. В свою очередь, российская сторона сообщила, что дроны в Польшу прилетели с Украины. В Минобороны позднее сообщили, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

