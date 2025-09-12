Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать БПЛА

Он отметил, что с готовностью принял предложение главаря киевского режима Владимира Зеленского об обмене опытом в этой сфере. В настоящее время обсуждаются технические детали организации учебного процесса.
Премьер-министр также сообщил, что для координации вопросов, связанных с обучением, в Киев направляются министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По словам Туска, в настоящее время специалисты, включая военных, активно взаимодействуют, чтобы определить оптимальные способы адаптации украинского опыта к польским условиям.
Ранее на юго-востоке Польши был обнаружен ещё один беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Таким образом, общее количество найденных БПЛА на территории Польши достигло 17. В связи с инцидентом Польша инициировала консультации членов НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора. В Минобороны РФ сообщили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.