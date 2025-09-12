Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать БПЛА

Польские военнослужащие отправятся на Украину учиться сбивать беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности.

Источник: Life.ru

Он отметил, что с готовностью принял предложение главаря киевского режима Владимира Зеленского об обмене опытом в этой сфере. В настоящее время обсуждаются технические детали организации учебного процесса.

Премьер-министр также сообщил, что для координации вопросов, связанных с обучением, в Киев направляются министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По словам Туска, в настоящее время специалисты, включая военных, активно взаимодействуют, чтобы определить оптимальные способы адаптации украинского опыта к польским условиям.

Ранее на юго-востоке Польши был обнаружен ещё один беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Таким образом, общее количество найденных БПЛА на территории Польши достигло 17. В связи с инцидентом Польша инициировала консультации членов НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора. В Минобороны РФ сообщили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше