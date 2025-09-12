Сын экс-президента Бразилии рассчитывает на новые санкции США против своей страны

Бразильский депутат Эдуарду Болсонару, который является сыном экс-президента Жаира Болсонару, рассчитывает на введение Соединенными Штатами Америки новых санкций против властей страны и судей верховного суда. Такие санкции Вашингтон, по его мнению, должен ввести после признания его отца виновным по делу о госперевороте, сообщает Reuters.