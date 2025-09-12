Сын экс-президента Бразилии рассчитывает на новые санкции США против своей страны

Бразильский депутат Эдуарду Болсонару, который является сыном экс-президента Жаира Болсонару, рассчитывает на введение Соединенными Штатами Америки новых санкций против властей страны и судей верховного суда. Такие санкции Вашингтон, по его мнению, должен ввести после признания его отца виновным по делу о госперевороте, сообщает Reuters.
«Бразильский депутат Эдуарду Болсонару в четверг заявил Reuters, что ожидает дополнительных санкций США в отношении бразильских чиновников после признания его отца виновным», — говорится в публикации агентства.
Болсонару-младший считает, что санкции должны быть введены против судей, признавших его отца виновным. К слову, ранее администрация президента США Дональда Трампа уже ввела 50-процентные пошлины на товары из Бразилии, аннулировала визы и ввела персональные санкции против ряда чиновник и судей страны.
Напомним, в четверг, 11 сентября, трое из пяти судей верховного суда Бразилии признали Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте в январе 2023 года.
