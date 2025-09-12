Польша закрыла границу с Белоруссией

Польские власти заявили о намерении закрыть границу с Белоруссией. По мнению премьера Дональда Туска, Минск представляет угрозу для безопасности европейской страны. В ночь на 12 сентября границу с Белоруссией закрыли.
До текущего момента на границе работали один автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска. Теперь и они будут перекрыты.
Власти Польши отметили, что решение связано с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025».
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже ответил на сообщение о закрытии границы. Он подчеркнул, что Польша «нагнетает обстановку». Александр Лукашенко уточнил, что республика не желает возникновения новых конфликтов. Белоруссия также выступила против закрытия границы.