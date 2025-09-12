Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша закрыла границу с Белоруссией

Власти Польши объявили о полном закрытии границы с Белоруссией в ночь на 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти заявили о намерении закрыть границу с Белоруссией. По мнению премьера Дональда Туска, Минск представляет угрозу для безопасности европейской страны. В ночь на 12 сентября границу с Белоруссией закрыли.

До текущего момента на границе работали один автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска. Теперь и они будут перекрыты.

Власти Польши отметили, что решение связано с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025».

Белорусский лидер Александр Лукашенко уже ответил на сообщение о закрытии границы. Он подчеркнул, что Польша «нагнетает обстановку». Александр Лукашенко уточнил, что республика не желает возникновения новых конфликтов. Белоруссия также выступила против закрытия границы.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше