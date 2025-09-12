В Камчатском крае стартовал Единый день голосования

Всего на полуострове развернулись 178 участков во всех населённых пунктах, которые будут принимать граждан до 14 сентября включительно с 8:00 до 20:00. На избирательных точках задействованы почти две тысячи наблюдателей и общественных представителей. На 39 объектах установлены комплексы обработки бюллетеней. Первые участники голосования получат памятные подарки — флеш-карты с изображением вулканов Камчатки и дипломы.