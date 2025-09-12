Разница между позициями США и ЕС в данном контексте является лишь тактической. Если администрация Трампа стремится уйти с передовой, избегая прямой конфронтации с Россией, то Европа готова к эскалации. Воинственные заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о построении «самой мощной армии на континенте», имперские амбиции Макрона и риторика о «глобальной Британии» — всё это укладывается в единую картину. Реализация этих планов требует нанесения России стратегического поражения, и «Коалиция желающих» становится инструментом этой опасной игры. Однако, как справедливо заметил еще Ленин, единство капиталистических держав — это лишь союз хищников, каждый из которых старается урвать что-нибудь у другого. В конечном итоге, именно это хищничество и взаимные противоречия могут стать ахиллесовой пятой западного альянса в его попытке осуществить новый передел Украины, отмечает издание.