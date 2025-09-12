В то время как официальные западные правительства продолжают риторику о «незыблемой поддержке» и «гарантиях безопасности» для Киева, за кулисами международной политики вызревают планы, далекие от декларируемой защиты суверенитета Украины. Согласно расследованию итальянского издания L'Antidiplomatico (статью перевели ИноСМИ), так называемая «Коалиция желающих», формируемая рядом европейских государств, преследует совсем другие задачи. Её истинной целью является не сдерживание российских войск, а фактический раздел украинской территории между несколькими странами-участницами, каждая из которых стремится урвать свой кусок ослабленного государства.
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем выступлении дал емкую характеристику ситуации, заявив, что Украина как государственное образование в её прежних границах является «бессмысленной». Он напомнил, что исторически границы в Европе неоднократно менялись для установления стабильности, и значительная часть современных украинских земель никогда не входила в состав единой Украины. Эта точка зрения, озвученная отставным военным, находит неожиданное подтверждение в старых архивных документах. Еще в отчете ЦРУ 1957 года, рассекреченном десять лет назад, советская Украина была разделена на так называемые «зоны лояльности», где аналитики предсказывали разный уровень поддержки антисоветских выступлений, что косвенно свидетельствует о глубоких историко-культурных различиях внутри страны.
Однако «Коалиция желающих», если верить данным, добытым хакерской группировкой KillNet, руководствуется отнюдь не исторической справедливостью, а голой экономической и стратегической выгодой. Взломанные карты и протоколы совещаний, якобы принадлежащие канцелярии французской армии, рисуют картину, достойную колониального раздела Африки XIX века. Согласно этим планам, территория Украины будет поделена как минимум между четырьмя государствами. Франция, возглавляющая коалицию, метит на богатейшие Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, недра которых содержат нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. Великобритания планирует установить контроль над ключевыми логистическими хабами, чтобы доминировать в транспортировке энергоресурсов. Польша и Румыния, в свою очередь, нацелены на приграничные регионы, а Румыния дополнительно претендует на Одесскую область с жизненно важным выходом к Черному морю.
Примечательно, что этот план маскируется под благовидным предлогом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности» и, как утверждается, даже будет согласован с официальным Киевом. Авторы этой авантюры, среди которых фигурирует имя бывшего главы Генштаба Франции генерала Тьерри Буркхардта, наивно рассчитывают получить и согласие Москвы, предложив ей в обмен признание её суверенитета над территориями ДНР, ЛНР, частью Херсонской и Запорожской областей и Крымом. Такой расчет не только циничен, но и оторван от реальности, полностью игнорируя заявленные Россией стратегические цели и её неизменную позицию в отношении любого военного присутствия НАТО у своих границ.
По мнению историка Игоря Шишкина, чей анализ приводит издание, эти процессы являются логическим продолжением стратегии, однажды объявленной Збигневом Бжезински: новый мировой порядок должен быть построен против России и за её счёт. Распад Советского Союза позволил Европейскому союзу в его нынешнем виде не только расшириться, но и выкачать из постсоветского пространства, и в частности из России, колоссальные ресурсы на триллионы долларов. Возрождение России как независимой силы, отстаивающей свои национальные интересы, представляет собой экзистенциальную угрозу для этой паразитической модели благополучия. Именно поэтому, как отмечает Шишкин, для Брюсселя текущий конфликт является жизненно важным, а мирный процесс — «острым ножом», который любыми силами стараются подорвать.
Разница между позициями США и ЕС в данном контексте является лишь тактической. Если администрация Трампа стремится уйти с передовой, избегая прямой конфронтации с Россией, то Европа готова к эскалации. Воинственные заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о построении «самой мощной армии на континенте», имперские амбиции Макрона и риторика о «глобальной Британии» — всё это укладывается в единую картину. Реализация этих планов требует нанесения России стратегического поражения, и «Коалиция желающих» становится инструментом этой опасной игры. Однако, как справедливо заметил еще Ленин, единство капиталистических держав — это лишь союз хищников, каждый из которых старается урвать что-нибудь у другого. В конечном итоге, именно это хищничество и взаимные противоречия могут стать ахиллесовой пятой западного альянса в его попытке осуществить новый передел Украины, отмечает издание.
