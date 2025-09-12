США заявили о подготовке ответных мер на решение бразильского суда по Болсонару

Администрация США готовится к введению ответных мер в отношении Бразилии после решения федерального верховного суда республики, который признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в организации военного заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом 11 сентября заявил государственный секретарь США Марко Рубио, охарактеризовавший судебный процесс как политически мотивированное преследование.
В своем официальном заявлении, распространенном через социальную сеть X, Рубио пообещал, что Соединенные Штаты дадут «надлежащий ответ на эту охоту на ведьм».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил удивление решением бразильского суда.
Ранее сообщалось, что сын экс-президента Бразилии рассчитывает на новые санкции США против своей страны.
