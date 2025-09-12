Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью БелТА. Он рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине. По сведениям белорусского лидера, Россия готова к выполнению сделки, передает БелТА.
Александр Лукашенко пояснил, что мирное урегулирование зависит от Европы и главы киевского режима Владимира Зеленского. Они тормозят переговорный процесс. По словам президента Белоруссии, европейцы и украинцы хотят выйти из конфликта победителями. Он подчеркнул, что такого исхода «никогда не будет».
«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России Владимиром Путиным обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — заверил Александр Лукашенко.
Напомним, Россия и США намерены развивать двусторонние отношения. Переговоры на Аляске продемонстрировали настоящую химию между президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она отметила, что американский лидер был гостеприимен.
Дональд Трамп также подчеркнул, что видит заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта. Президент США сообщил о намерении пообщаться с Владимиром Путиным в ближайшее время — до конца текущей недели либо в начале следующей.
Российский лидер между заявил, что согласен провести прямые переговоры с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Владимир Путин позвал бывшего комика в Москву. Однако глава киевского режима в категорической форме отказался от предложения президента России. Он заявил, что узнал о приглашении от американских политиков. Зеленский на это ответил, что якобы пока не видит желания российской стороны завершить украинский конфликт. Бывший комик добавил, что переговоры в Москве, вероятно, не принесут результата.
Владимир Путин также предупредил лидеров стран «коалиции желающих». Он напомнил, что Москва не потерпит появления на Украине иностранного военного контингента. Отправка европейских солдат вызовет решительный ответ со стороны России. Владимир Путин, таким образом, нарушил планы ЕС по отправке военных ради якобы защиты Украины.