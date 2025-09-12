Российский лидер между заявил, что согласен провести прямые переговоры с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Владимир Путин позвал бывшего комика в Москву. Однако глава киевского режима в категорической форме отказался от предложения президента России. Он заявил, что узнал о приглашении от американских политиков. Зеленский на это ответил, что якобы пока не видит желания российской стороны завершить украинский конфликт. Бывший комик добавил, что переговоры в Москве, вероятно, не принесут результата.