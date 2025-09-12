Бывшего президента Бразилии приговорили почти к 30 годам тюремного заключения

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вечером в четверг, 11 сентября, приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Такой приговор политику вынес федеральный верховный суд страны, признав его виновным по делу о госперевороте в январе 2023 года.
«Первая коллегия верховного суда в четверг приняла решение о признании экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — сообщил местный новостной портал G1.
Ранее в этот же день трое из пяти судей верховного суда признали Болсонару виновным. Такое решение поддержали судьи Кармен Люсия, Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину.
Болсонару руководил Бразилией с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. В октябре 2022 года он проиграл президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве, который возглавил страну 1 января 2023 года.
