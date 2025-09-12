Ричмонд
Верховный суд Бразилии вынес приговор экс-президенту Болсонару

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Oб этом сообщил новостной портал G1.

По данным суда, Болсонару был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — говорится в сообщении.

Ранее член суда Кармен Люсия отметила, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его вины.

Напомним, что в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице Бразилии — городе Бразилиа. После этого генеральная прокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд с требованием признать экс-президента Болсонару одним из фигурантов дела о погромах. Прокуратура обвинила его в подстрекательстве к мятежу и организации преступного сообщества.