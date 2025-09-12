Верховный суд Бразилии вынес приговор экс-президенту Болсонару

Напомним, что в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице Бразилии — городе Бразилиа. После этого генеральная прокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд с требованием признать экс-президента Болсонару одним из фигурантов дела о погромах. Прокуратура обвинила его в подстрекательстве к мятежу и организации преступного сообщества.