Верховный суд Бразилии вынес приговор экс-президенту Болсонару

По данным суда, Болсонару был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — говорится в сообщении.
Ранее член суда Кармен Люсия отметила, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его вины.
Напомним, что в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице Бразилии — городе Бразилиа. После этого генеральная прокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд с требованием признать экс-президента Болсонару одним из фигурантов дела о погромах. Прокуратура обвинила его в подстрекательстве к мятежу и организации преступного сообщества.