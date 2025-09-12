Границу Белоруссии и Польши не успели пересечь сотни автомобилей

По состоянию на 19.00 въезда на польскую территорию ожидали 1680 легковых автомобилей и 65 автобусов. В очереди находились граждане Польши, Германии и других стран ЕС. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отделения пограничного контроля «Варшавский мост» капитан Станислав Кирпиченок, за последний час Польша приняла на свою территорию 20 легковых транспортных средств и шесть автобусов. Учитывая замедленное оформление, можно было спрогнозировать, что польская сторона пропустит на свою территорию с 19.00 до закрытия границы не более 150 транспортных средств, сообщил погранкомитет.