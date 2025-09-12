Ричмонд
США пригрозили Бразилии из-за приговора экс-президенту

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Бразилии мерами в ответ на приговор бразильскому экс-президенту Жаиру Болсонару. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Источник: AP 2024

Болсонару является соратником действующего американского лидера Дональда Трампа. Рубио назвал дело против Болсонару политическим преследованием, а судью верховного суда Бразилии Александра де Мораеса — «нарушителем прав человека».

«Он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы Болсонару. Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», — написал глава Госдепа.

Ранее суд Бразилии признал Болсонару виновным в организации заговора против действующего главы государства Лулы да Силвы. Отмечается, что в группу заговорщиков входили ключевые члены правительства Болсонару, вооруженных сил и разведывательных органов.

