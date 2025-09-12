Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии рассказали о решении по отправке военных на Украину

Итальянское правительство полностью исключает возможность отправки своих военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины.

Итальянское правительство полностью исключает возможность отправки своих военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом со всей определенностью заявил вице-премьер, министр транспорта и инфраструктур Маттео Сальвини, представляющий партию «Лига».

В ходе телевизионного интервью, фрагменты которого были распространены через его официальную страницу в социальной сети X, политик подчеркнул, что при обсуждении военного конфликта необходимо проявлять максимальную ответственность.

Сальвини акцентировал, что первоочередной задачей является достижение мирного урегулирования, а не эскалация напряженности. Он четко обозначил позицию правительства, исключающую любые варианты участия итальянских солдат в конфликте на украинской территории.

Вице-премьер также указал на приоритеты национальной безопасности, отметив, что реальные угрозы для граждан Италии связаны не с гипотетической российской агрессией, а с повседневной преступностью — уличным насилием, кражами и убийствами. В этой связи Сальвини заявил, что бюджетные средства должны направляться на усиление внутренней безопасности, а не на финансирование военных операций за тысячи километров от страны.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление по инциденту с БПЛА в Польше.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше