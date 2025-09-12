Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тысяч солдат для достижения целей НАТО

Нынешний состав личного состава в 183 тысячи человек недостаточен для выполнения намеченных целей.

Источник: Аргументы и факты

Сухопутные силы Германии сталкиваются с необходимостью расширения своих возможностей, чтобы выполнить новые задачи НАТО по укреплению обороноспособности. Согласно конфиденциальным документам, полученным агентством Reuters, для достижения этих целей требуется дополнительно около 100 тысяч военнослужащих.

Генерал-лейтенант Бундесвера, руководитель сухопутных войск Альфонс Маис, подчеркнул важность подготовки армии к 2029 году и выполнения обязательств перед альянсом к 2035 году. В своем письме генинспектору Карстену Бройеру он отметил, что нынешний состав личного состава в 183 тысячи человек, включая 37 тысяч резервистов, недостаточен для выполнения намеченных целей.

Маис призвал увеличить численность вооруженных сил примерно на 45 тысяч человек к 2029 году и добавил, что для реализации планов НАТО к 2035 году потребуется дополнительно около 45 тысяч действующих военнослужащих. Реализация этих мер необходима для обеспечения обороноспособности Германии в рамках союзных обязательств.

Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на оборону в 2025 году в общей сложности 1,404 трлн долларов. Отмечается также, что 31 из 32 стран НАТО в 2025 году будет тратить на оборону целевые 2% ВВП.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше