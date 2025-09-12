Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тысяч солдат для достижения целей НАТО

Сухопутные силы Германии сталкиваются с необходимостью расширения своих возможностей, чтобы выполнить новые задачи НАТО по укреплению обороноспособности. Согласно конфиденциальным документам, полученным агентством Reuters, для достижения этих целей требуется дополнительно около 100 тысяч военнослужащих.
Генерал-лейтенант Бундесвера, руководитель сухопутных войск Альфонс Маис, подчеркнул важность подготовки армии к 2029 году и выполнения обязательств перед альянсом к 2035 году. В своем письме генинспектору Карстену Бройеру он отметил, что нынешний состав личного состава в 183 тысячи человек, включая 37 тысяч резервистов, недостаточен для выполнения намеченных целей.
Маис призвал увеличить численность вооруженных сил примерно на 45 тысяч человек к 2029 году и добавил, что для реализации планов НАТО к 2035 году потребуется дополнительно около 45 тысяч действующих военнослужащих. Реализация этих мер необходима для обеспечения обороноспособности Германии в рамках союзных обязательств.
Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на оборону в 2025 году в общей сложности 1,404 трлн долларов. Отмечается также, что 31 из 32 стран НАТО в 2025 году будет тратить на оборону целевые 2% ВВП.