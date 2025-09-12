Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тысяч солдат для достижения целей НАТО

Маис призвал увеличить численность вооруженных сил примерно на 45 тысяч человек к 2029 году и добавил, что для реализации планов НАТО к 2035 году потребуется дополнительно около 45 тысяч действующих военнослужащих. Реализация этих мер необходима для обеспечения обороноспособности Германии в рамках союзных обязательств.