Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛА

Польская журналистка Александра Федорска, представляющая издание RadioDebata, высказала предположение о возможной связи между недавним инцидентом с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и решением Европейской комиссии выделить стране масштабный кредит в размере 43,7 миллиарда евро на программы военного производства.

Польская журналистка Александра Федорска, представляющая издание RadioDebata, высказала предположение о возможной связи между недавним инцидентом с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и решением Европейской комиссии выделить стране масштабный кредит в размере 43,7 миллиарда евро на программы военного производства.

В своем посте в социальной сети X она обратила внимание на хронологию событий: сначала ЕС открывает Польше доступ к финансированию по программе SAFE, затем происходит инцидент с дронами, после чего немецкие оборонные компании предлагают свои противодронные системы, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призывает к созданию «эффективной стены против дронов».

Напомним, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в страну прибыл один из крупнейших морских транспортов с вооружением, включающим 38 современных танков M1A2 Abrams и 14 единиц вспомогательной техники..

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление по инциденту с БПЛА в Польше.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше