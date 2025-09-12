Ричмонд
Единый день голосования начался открытием участков на Камчатке

Участки для голосования открылись на Камчатке 12 сентября в 08:00 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда

В России с 12 сентября на территории ряда субъектов пройдут губернаторские выборы. На Камчатке уже дали старт голосованию. Участки открылись в 08:00 по местному времени.

Всего организовано 178 избирательных пунктов. Они будут работать с 12 по 14 сентября. Избиратели, которые примут участие в голосовании в первый раз, получат памятные подарки. В их числе флеш-карты с изображением местных вулканов.

Стоит напомнить, что кандидатами на пост губернатора Камчатского края стали четыре человека. Среди них выдвиженец от КПРФ Роман Литвинов, представитель «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин, выдвиженец от ЛДПР Василина Кулиева и представитель «Единой России» Владимир Солодов.

Проголосовать жители ряда регионов смогут, в том числе, в онлайн-формате. Так, уже более 1,7 миллиона граждан подали заявки на участие в выборах губернаторов в дистанционной форме.

