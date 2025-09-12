Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА, летевших на Москву

Противовоздушная оборона сбила четрые беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Минобороны ПВО уничтожило два вражеских БПЛА, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.
Чуть позже вышло аналогичное сообщение еще про два беспилотника.
Ранее в Польше нашли 17-й беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
