Еще одна страна расширила санкции против России

Власти Новой Зеландии снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель.

Власти Новой Зеландии снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Также страна добавила в список антироссийских санкций 19 физических и юридических лиц, сообщило министерство иностранных дел Новой Зеландии.

МИД заявил, что вводит санкции против субъектов, якобы причастных к химоружию и дезинформации. Также санкции вводятся против танкеров, альтернативных платежных систем и посредников из третьих стран в КНДР и Иране.

Министерство добавило, что это уже 32-й раунд санкций Новой Зеландии против РФ.

«Он направлен против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов», — заключили в МИД Новой Зеландии.

Ранее стало известно, что Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ до решения одного вопроса.

