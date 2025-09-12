ГПК: пункты пропуска на границе с Польшей со стороны Беларуси продолжат свою работу

Пограничная стража Республики Польша 11 сентября официально проинформировала Государственный пограничный комитет Беларуси о закрытии с 1.00 12 сентября по белорусскому времени пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Речь идет об автодорожных «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки», а также четырех железнодорожных пунктах пропуска: «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь». Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона пообещала сообщить дополнительно.