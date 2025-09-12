Европейские политики усугубляют ситуацию вокруг Украины. Они «фактически блокируют» участие Киева в переговорах. Украина радикализуется в своих заявлениях. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, пишут «Известия».
Он пояснил, что Европа оказывает давление на киевских политиков. Это отражается, в том числе, на решениях нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Европейцы создают некую «иллюзию» иных вариантов исхода конфликта, добавил посол.
«Практически все предложения, которые делались в рамках переговорного формата, Украиной отвергаются и никакого развития на данный момент не получают. Затягивается пауза, а Украина всё более радикализируется в своих заявлениях», — заключил Родион Мирошник.
Во Франции между тем взломали сеть канцелярии армии. Стало известно, что члены «коалиции желающих» планируют разделить Украину, а не обеспечить стране безопасность.